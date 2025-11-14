Грузовики без водителей поедут по ЦКАД и трассе М-11 «Нева»

В связи с пролонгированием экспериментального правового режима по беспилотному движению полностью автономные большегрузы выпустят на федеральную трассу М-11 «Нева» и ЦКАД (Центральную кольцевую автомобильную дорогу А-113). Причем в кабине не будет водителя для подстраховки.

Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на Минтранс, теперь по отечественным дорогам запустят движение высокоавтоматизированных транспортных средств и первой, и второй категории. В последнем случае «железные кони» как раз и предоставлены сами себе.

Кроме того, утверждены критерии безопасности беспилотников, а также установлен порядок их оценки испытательными лабораториями, которым предстоит выдавать соответствующие сертификаты.

В общей сложности эксперимент охватывает чертову дюжину регионов. Разумеется, в список входят две столицы, а также Подмосковье, Ленинградская, Новгородская и Владимирская области. Плюс Нижегородская, Свердловская и Тверская, Пермский край вкупе с Чувашией, Татарстаном и Башкортостаном.

Поскольку правовой режим по беспилотникам продлили на ближайшие три года, на российских дорогах будет становится все больше таких машин, включая грузовики. Автомобили без водителя могут отпустить в свободное плавание в 2027-м, сейчас для реализации проекта разрабатывается законодательная база.