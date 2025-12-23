В России отзывают тысячи грузовиков Dongfeng и Foton

Сервисные кампании, стартовавшие в нашей стране, затронули почти 13 тыс. грузовиков Dongfeng DFH4180 (GX) и около 4 тыс. Foton Aumark M4L. Все нужные работы сервисмены, разумеется, проведут бесплатно.

О ситуации сообщил Росстандарт. В случае Dongfeng отзыву подлежат 9,3 тыс. большегрузов, реализованных в 2023-2025 годах, а также 3,6 тыс. экземпляров, не успевших найти своих владельцев. Оказалось, что такие авто нарушают правила ОНН по допустимому уровню звука. Поэтому специалисты поколдуют над параметрами конфигурации двигателя, обновив программное обеспечение. При необходимости будет произведена замена глушителя. Кроме того, придется избавиться от прежней панели управления, поскольку на ней неправильно подсвечены некоторые условные обозначения.

В свою очередь, в рамках сервисной акции планируют отозвать 3,5 тыс. Foton Aumark M4L, приобретенные с 2022 по 2025 годы. Еще ремонт предстоит провести 446 нереализованным шасси, сошедшим с конвейера в 2022-2024 годах. Причиной стало некорректное указание максимальной отдачи мотора на заводских табличках, их место должны занять маркировочные шильдики с правильной информацией.