Российский электромобиль «АмберАвто А5» встал на конвейер

Завод «Автотор» представил первую электрическую модель собственного бренда «АмберАвто». И хотя калининградцы не раз говорили о том, что разрабатывают отечественную, полностью независимую платформу для своих машин, первенец марки представляет собой все же «электричку» из КНР — с другим, разумеется, шильдиком.

Как сообщила пресс-служба «Автотора», пилотную партию седанов A5 собрали еще в конце 2023 года. Первые экземпляры новинки будут эксплуатироваться в пределах Калининградской области, чтобы компания могла оперативно собрать реальные отзывы об электромобиле.

Переднеприводный «АмберАвто А5» получил электрический синхронный двигатель с постоянными магнитами мощностью 160 л.с. и крутящим моментом 225 Нм, тяговую батарею на 60,2 кВт·ч с заявленным запасом хода до 520 км по методике CLTC. По своим характеристикам и объявленным габаритам (4675х1835x1480 мм и колесной базе 2750 мм), а также дизайну новинка повторяет китайский JMEV Yi марки JMC. К слову, грузовики и пикапы этого бренда «Автотор» тоже выпускает — в перспективе они войдут в модельный ряд «АмберТрак».

0/0 Фото: «Автотор»

Детальной информации об «АмберАвто А5» и его оснащении производитель не раскрывает. Однако обещает, что электромобиль будет адаптирован к российским условиям эксплуатации, а в дальнейшем его ждет глубокая локализация. В 2024-2025 годах на площадках «Автотора» планируется наладить производство электродвигателей, инверторов, редукторов, электронных систем, батарей и других компонентов.

Сроки начала серийного производства «АмберАвто А5» завод не объявляет. Однако ожидается, что модель поступит в широкую продажу в ближайшие месяцы. Что же касается цен, то они тоже пока под вопросом. Хотя наши коллеги из «Китайских автомобилей» нашли у одного крупного дилера предложение о подписке на эту машину — там сказано, что стоимость седана составляет 3 400 000 рублей.