Evolute обозначил сроки начала продаж модели i-Van

Компания «Моторинвест» еще в конце прошлого года на своем заводе в Липецкой области начала выпуск электрического минивэна i-Van. У дилеров автомобили пока не появились, но случиться это должно в течение нескольких месяцев.

По информации telegram-канала «Автопоток», электромобиль еще не завершил программу обязательных сертификационных испытаний, без которых невозможно запустить новинку в продажу. Ожидается, что все необходимые процедуры будут закончены в ближайшее время, и во втором-третьем квартале 2024 года i-Van появится в автосалонах Evolute. Детальное оснащение и стоимость модели раскроют позже, ближе к началу поставок машин дилерам.

Напомним, семиместный электровэн длиной 5135 мм с колесной базой 3000 мм получит раздельные капитанские кресла на втором ряду и цельный диван на третьем, а возможность трансформации салона позволит при необходимости превратить минивэн в фургон. Evolute i-Van будет доступен с электромотором на 122 л. с. и 300 Нм крутящего момента, а литий-железо-фосфатная батарея 67,5 кВт•ч обеспечит запас хода до 400 км. С помощью медленной зарядки аккумулятор можно зарядить за 15 часов, а в режиме быстрой батарея пополнится с 30% до 80% за 37 минут.