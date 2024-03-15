Skoda показала дешевый электрокроссовер Epiq

Чешский автопроизводитель активно развивает семейство электромобилей и в 2025 году намерен выпустить бюджетный кроссовер Skoda Epiq. Модель будет сделана по мотивам одноименного концепт-кара, который уже рассекречен.

Городской кроссовер Skoda Epiq длиной 4,1 метра вмещает пять человек и имеет багажник объемом до 490 литров. Заявлено, что запас хода составит более 400 километров, а цена базовой версии начнется от 25 000 евро.

Машина выполнена в новом фирменном стиле Modern Solid, нашедшем свое воплощение как в экстерьере, так и в интерьере. Новинка получила матричные фары, светодиодные дневные ходовые огни и поворотник, обрамленный Tech-Deck Face. Так в компании назвали новый черный элемент в передней части кузова, заменяющий классическую решетку радиатора и закрывающий необходимые для работы электронных ассистентов датчики.

Салон Epiq имеет открытую полку для хранения вещей с беспроводным зарядным устройством для мобильного телефона, а также массу ниш для мелочевки. В багажнике предусмотрены крючки для сумок, крепления и скрытое отделение под полом.

Двухспицевое рулевое колесо предусматривает физические кнопки и тактильные колесики прокрутки с яркими оранжевыми акцентами для управления ключевыми функциями во время вождения. Электромобиль имеет компактную цифровую панель приборов и мультимедиа с крупным горизонтальным экраном.

Новый Skoda Epiq станет конкурентом для Renault 5 и будущего FIAT Panda. Не исключено, что со временем чешский кроссовер появится и в России — благодаря схеме параллельного импорта. Только вот надеяться на низкие прайсы поклонникам «зеленых» технологий не стоит — всю потенциальную выгоду «съедят» пошлины и расходы на логистику.