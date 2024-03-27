«Автотор» откроет собственную «гигафабрику» по производству аккумуляторов

Завод «Автотор» в начале года представил собственный бренд электромобилей «АмберАвто», но останавливаться на нем калининградское предприятие не намерено. В сотрудничестве с «Росатомом» оно организует и производство тяговых аккумуляторов для «электричек».

Соглашение о создании предприятия, которое станет отечественным аналогом Gigafactory от Tesla, где тоже выпускаются и электромобили, и батареи для них, стороны подписали на федеральной территории «Сириус» в рамках международного форума «АтомЭкспо-2024». В рамках сотрудничества управляющая компания топливного дивизиона «Росатома» ТВЭЛ и «Автотор» впервые в истории отечественного автопрома наладят на автомобильном заводе выпуск тяговых батарей. Калининградцы обязуются подготовить производственную площадку, а госкорпорация организует там все необходимые процессы.

— Мы нацелены на выпуск универсальной компонентной базы, ориентированной на потребности не только нашего предприятия, но и отрасли в целом. Этой задаче отвечает и организация в сотрудничестве со структурами «Росатома» производства тяговых аккумуляторных батарей, — отметил председатель комитета по развитию ООО «Автотор Холдинг» Александр Сорокин, намекнув, что выпущенные в Калининграде аккумуляторы могут поставляться и другим заинтересованным в этом компаниям.

Фото: globallookpress.com

Ожидается, что новый завод заработает в начале 2025 года. На мощностях «Автотора» появятся участки для сборки и монтажа электрокомпонентов, блоков и плат управления батареей, а также производства накопителей энергии на основе литий-ионных аккумуляторных модулей. Готовые батареи будут проходить полный цикл электротехнических и климатических приемо-сдаточных испытаний на зарядно-разрядных станциях и прочем оборудовании.

Как подчеркнула президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, Калининградская область станет основной площадкой для программы развития электромобильности, где помимо прочего опробуют первый в России пилотный проект «батарея как услуга».