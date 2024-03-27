Exlantix раскрыл оснащение премиального седана ES для России

На 2024 год запланирован старт продаж Exlantix ES — электрического седана нового для нашей страны суббренда Chery. На рынок новинка должна выйти летом, а пока китайская компания потихоньку раскрывает детали о модели: сейчас настало время подробностей об ее интерьере и оснащении.

Exlantix официально рассекретил салон российской версии электроседана ES. Судя по снимкам, доминантой станет крупный горизонтальный дисплей на центральной консоли — он будет играть роль как мультимедиа, так и органов управления второстепенными функциями, среди которых трехзонный климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха, фоновая подсветка интерьера, акустическая система с 23 динамиками и настройками от Mark Levinson, а также ряд других возможностей.

В распоряжении водителя — компактная цифровая панель приборов, дополненная проекционным дисплеем, способным выводить на лобовое стекло самую важную для поездки информацию, а также мультифункциональный руль с джойстиками и сенсорными тачпадами. ES получит регулируемую с помощью электроприводов рулевую колонку, сиденья с электроприводом и памятью настроек, подогревом, вентиляцией и массажем. Не в накладе останутся и задние пассажиры, для которых также доступны подогрев и вентиляция кресел, а кроме того — отдельный дисплей для управления климатической и мультимедийной системами. Салон получит отделку кожей и алькантарой.

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Exlantix подготовил свою новинку к российским условиям, оснастив «электричку» теплыми опциями: системами обогрева тяговой батареи, подогрева лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателей. С учетом современных трендов не обошлось и без мощных зарядок для смартфонов — предусмотрены беспроводная площадка на центральной консоли мощностью 50 Вт, а также порты USB-C на 60 Вт.

Новый Exlantix при длине 4945 мм, ширине 1979 мм и высоте 1474 мм имеет колесную базу в 3000 мм. Электромобиль с 800-вольтовой бортовой электрикой оснащен аккумулятором CATL на 82 кВт•ч. Заявлено, что седан получил кузов с коэффициентом сопротивления 0,205 и элементами активной аэродинамики, которые улучшают обтекаемость, повышая запас хода и снижая уровень шума в салоне. Максимальная дальность хода составит 500 км, весить новинка будет порядка двух тонн, разгоняться с 0 до 100 км/ч сможет за 3,7 секунды.

Детальные характеристики «электрички» для России, а также подробности о модификациях, оснащении и стоимости опубликуют ближе к старту продаж, который, как уже было сказано, запланирован на лето 2024 года.