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Exlantix раскрыл оснащение премиального седана ES для России

На 2024 год запланирован старт продаж Exlantix ES — электрического седана нового для нашей страны суббренда Chery. На рынок новинка должна выйти летом, а пока китайская компания потихоньку раскрывает детали о модели: сейчас настало время подробностей об ее интерьере и оснащении.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Exlantix раскрыл оснащение премиального седана ES для России

Exlantix официально рассекретил салон российской версии электроседана ES. Судя по снимкам, доминантой станет крупный горизонтальный дисплей на центральной консоли — он будет играть роль как мультимедиа, так и органов управления второстепенными функциями, среди которых трехзонный климат-контроль с ионизацией и ароматизацией воздуха, фоновая подсветка интерьера, акустическая система с 23 динамиками и настройками от Mark Levinson, а также ряд других возможностей.

В распоряжении водителя — компактная цифровая панель приборов, дополненная проекционным дисплеем, способным выводить на лобовое стекло самую важную для поездки информацию, а также мультифункциональный руль с джойстиками и сенсорными тачпадами. ES получит регулируемую с помощью электроприводов рулевую колонку, сиденья с электроприводом и памятью настроек, подогревом, вентиляцией и массажем. Не в накладе останутся и задние пассажиры, для которых также доступны подогрев и вентиляция кресел, а кроме того — отдельный дисплей для управления климатической и мультимедийной системами. Салон получит отделку кожей и алькантарой.

Exlantix подготовил свою новинку к российским условиям, оснастив «электричку» теплыми опциями: системами обогрева тяговой батареи, подогрева лобового стекла, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателей. С учетом современных трендов не обошлось и без мощных зарядок для смартфонов — предусмотрены беспроводная площадка на центральной консоли мощностью 50 Вт, а также порты USB-C на 60 Вт.

Новый Exlantix при длине 4945 мм, ширине 1979 мм и высоте 1474 мм имеет колесную базу в 3000 мм. Электромобиль с 800-вольтовой бортовой электрикой оснащен аккумулятором CATL на 82 кВт•ч. Заявлено, что седан получил кузов с коэффициентом сопротивления 0,205 и элементами активной аэродинамики, которые улучшают обтекаемость, повышая запас хода и снижая уровень шума в салоне. Максимальная дальность хода составит 500 км, весить новинка будет порядка двух тонн, разгоняться с 0 до 100 км/ч сможет за 3,7 секунды.

Детальные характеристики «электрички» для России, а также подробности о модификациях, оснащении и стоимости опубликуют ближе к старту продаж, который, как уже было сказано, запланирован на лето 2024 года.

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