Wey привезет в Россию гибридный минивэн с полным приводом

Китайская марка Wey — премиальный суббренд Great Wall — намерена выйти на российском рынке в сегмент минивэнов. Случится это должно уже в 2024 году с моделью Wey 80.

У себя на родине автомобиль известен и как Alpine, и как Gaoshan, и как High Mountain, но в Россию его представят под цифровым индексом, сообщает портал «Китайские автомобили». Машину предложат потенциальным клиентам сразу в двух версиях.

Стандартным станет 7-местный вэн длиной 5045 мм, шириной 1960 мм, высотой 1900 мм при колесной базе 3085 мм, а более дорогим окажется 6-местное исполнение с удлиненной до 3275 мм колесной базой. Базовый вариант получит гибридную силовую установку на базе 156-сильного бензинового 1,5-литрового турбомотора в сочетании с парой электромоторов, 2-ступенчатой трансмиссией DHT и тяговой батареей на 37,96 кВт•ч с возможностью зарядки от внешнего источника питания. Заявлена суммарная отдача 487 лошадиных сил и 762 Нм крутящий момент, а также возможность проехать на электротяге до 140 км.

Удлиненное исполнение ТС имеет уже 170-сильный 1,5-литровый двигатель, два электромотора, 4-ступенчатую коробку передач DHT и аккумулятор емкостью 44,28 кВт•ч — агрегаты обеспечивают 458 лошадиных сил и 644 Нм, а также автономность хода до 170 км на электричестве.

По данным издания, одобрение типа транспортного средства на Wey 80 будет получено в сентябре 2024 года, а продажи минивэна планируют начать в ноябре. Стоимость модели, естественно, пока не названа, но в Поднебесной она стоит от 4,2 до 5,1 млн. рублей в пересчете с юаней.