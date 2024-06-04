Самый дешевый Geely приехал в Россию

По официальным каналам Geely поставляет на российский рынок разнообразные кроссоверы и седан, в то время как параллельный импорт готов обеспечить ценителей бренда и экзотическими машинами. Например, субкомпактным электромобилем Geely Panda Mini EV в «спортивной» версии Go Kart Edition.

Портал «АвтоВзгляд» на популярной торговой онлайн-площадке отыскал предложение о продаже миниатюрной модели, которая ранее называлась Geometry M2, а теперь представлена под материнским брендом Geely. Как ясно из названия, разрабатывая малолитражку, дизайнеры вдохновлялись пандой. Отсылки к черно-белому медведю включают в себя глаза-фары, зеркала в форме ушей, дизайн ступиц колес с тремя «лапами» и черную пластиковую отделку на переднем и заднем бамперах.

Размеры электромобиля составляют 3065 мм в длину, 1522 мм в ширину и 1600 мм в высоту, а его колесная база достигает 2015 мм. «Спортивная» версия Go Kart Edition получила особый аэродинамический обвес с антикрылом, 14-дюймовые колеса и яркие стикеры на кузове. Модификации привели к увеличению длины на 85 мм, ширины на 18 мм и высоты на 85 мм. Именно такую модель и предлагает продавец в России.

Фото: Geely

Впрочем, разница в модификациях заключается только в декоре — технически все Geely Panda одинаковы. Заднеприводный хетчбэк оснащен единственным 40-сильным электромотором, а батарея на 17,3 кВт•ч обеспечивает запас хода до 200 км. В оснащение входят 9,2-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и люк в крыше.

А что же по цене? За Geely Panda Mini EV в «спортивной» версии Go Kart Edition (на одометре машины всего 50 км, а выпущена она в 2024-м) продавец надеется выручить 1 500 000 рублей. То есть этот электромобиль является самым дешевым новым Geely в России на сегодняшний день, ведь даже за Emgrand в простейшем исполнении с учетом всех спецпредложений дилеры просят от 1 520 000 целковых.