Zeekr выкатила конкурента Tesla Model Y

Линейка премиальных электромобилей Zeekr пополнилась кроссовером 7X. Новую модель китайский автопроизводитель позиционирует как конкурента серийным Tesla Model Y и Li Auto L6, а также перспективному SUV от Xiaomi.

Новинка оказалась крупнее компактного кроссовера Zeekr X, а дизайн модели 7X разработан с использованием золотого сечения 0,618, которое складывается из габаритов кроссовера: его длина составляет 4825 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1656 мм при колесной базе 2925 мм.

Из особенностей экстерьера стоит отметить сплошную интерактивную световую полосу спереди, скрытые дверные ручки и «непрерывные» фонари сзади. В салоне потенциальный покупатель найдет изогнутую приборную панель, «плавающий» экран мультимедиа и фирменное мультифункциональное рулевое колесо.

Фото производителя.

SUV будет унифицирован с седаном Zeekr 007, что подразумевает 800-вольтовую бортовую электрику, батарею собственной разработки китайской марки и электромоторы на основе карбида кремния.

Продажи новой модели в Китае начнутся до конца 2024 года и потенциально можно было бы ожидать Zeekr 7X в России, где модели этого бренда пользуются спросом, но, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, производитель запретил своим китайским дилерам продавать машины в РФ: ограничение вступило в силу 30 июня.