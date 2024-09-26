Владельцам гибридных авто могут разрешить не платить за проезд по платникам

Новые привилегии для владельцев гибридов предложил рассмотреть депутат партии «Новые люди» Ярослав Самылин. Он отметил, что такими преимуществами уже пользуются покупатели электрокаров, сообщает ТАСС.
Согласно концепции развития производства и использования автомобильного электротранспорта на период до 2030 года, сбалансированный сценарий предполагает рост доли электротранспортных средств в стране. Она должна увеличиться до 15% от общего объема рынка. При этом в России сейчас зарегистрировано меньше 1% электромобилей и подключаемых гибридов, отметил Самылин. По его мнению, текущая динамика рынка не позволяет достичь целей концепции.
Напомним, недавно в преддверии холодного сезона портал «АвтоВзгляд» сообщал об особенностях зимней эксплуатации гибридов и электрокаров. Мы писали, что необходимо знать и какие правила соблюдать владельцам «зеленых» авто.