Появились новые подробности об интерьере кроссовера-гибрида Exlantix ET

Премиальный бренд Exlantix раскрыл новые детали о салоне своего гибрида ET. Этот «паркетник» из Поднебесной должен добраться до России в первом квартале следующего года. Уточняется, что особое внимание при разработке новинки ее создатели уделили акустическому комфорту не только водителя, но и пассажиров.

Сидения Exlantix ET снабжены функциями массажа, обогрева и вентиляции. Для водителя и переднего пассажира предусмотрено до 16 электрорегулировок. Спинка заднего дивана наклонена до 39 градусов, но при желании второй ряд сидений можно сложить в ровный пол. Китайские производители пока продумали три цветовых решения для салона — он может быть черным, серым или бежевым. Для отделки использовали замшу, кожу Nappa и алькантару.

Фото производителя.

В итоге гибридный SUV имеет 52 дБ на скорости 80 км/ч. Интерьер Exlantix ET создавали с таким расчетом, чтобы минимизировать аэродинамические шумы. Дополнительную изоляцию дают двойные стеклопакеты, системы активного шумоподавления, амортизаторы с регулируемой жесткостью и «умная» пневмоподвеска.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о презентации полноразмерного Exlantix ET в Москве. Гибридного «китайца» показали отечественным журналистам в конце сентября.