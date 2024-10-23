Россияне стали чаще покупать «зеленые» автомобили

За последний год в России охотнее приобретают легковушки с непривычными силовыми установками. Речь идет о гибридах и моделях, «питающихся» электричеством или газом. В то же время реализация дизельных машин просела на треть, а бензиновых увеличилась только на 60%.

Спрос на них вырос в 2,5 раза

Больше всего автомобилей на альтернативном топливе брали жители Поволжья, Сибири, Северного Кавказа и Юга России, следует из результатов исследования банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

При доле на первичном рынке около 5% «зеленые» автомобили показали самую высокую динамику роста. За девять месяцев этого года их реализация выросла до 56,1 тыс. единиц с 22,1 тыс., если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го.

Самыми востребованными оказались гибридные модели. В России за три квартала 2024-го было продано 41 тыс. таких автомобилей, а годом ранее — 12,5 тыс. Вторую строчку заняли электрокары. Их продажи выросли до 14,3 тыс. единиц или на 60%. Газовые автомобили прибавили 13%, россияне купили 754 штуки.

Электромобили показали небольшой прирост и на «вторичке». По итогам трех кварталов года их продажи увеличились примерно на 3%. Но уже в первый месяц осени эксперты зафиксировали снижение спроса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Госдуме выступили с очередной инициативой, которая могла бы простимулировать спрос на гибридные автомобили в России. По мнению ее авторов, нужны комплексные меры поддержки со стороны властей.