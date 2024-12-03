Avatr 11, который ждут в России, обзавелся более доступной версией

В Поднебесной представили кроссовер Avatr 11, который впервые получил гибридную техническую начинку. Это позволило сделать прайс модели более привлекательным и увеличить запас хода. В пересчете на наши деньги минимальная стоимость новинки составляет около 4 млн рублей. Ценник электрической версии — той, что появилась на свет первой — начинается с 5 млн рублей.

Дизайн кузова остался прежним, как и оформление интерьера. Силовая установка гибридного Avatr 11 включает в себя 314-сильный электромотор, расположенный на задней оси. В роли генератора энергии для него выступает классический 1,5-литровый ДВС, выдающий 156 л.с. В комплект также входит аккумулятор на 39 кВт. На разгон до «сотни» гибриду нужно 6,9 с. Его общий заявленный запас хода составляет 1065 км, сообщает AutoHome.

Батарея тех Avatr 11, что питаются исключительно электричеством, больше и мощнее. Речь идет о 116,8 кВт. В итоге версия с единственным мотором на одной зарядке может проехать 815 км, а с системой 4х4 и того меньше — 760 км. И это при отдаче силовых установок в 322 и 547 л.с. соответственно.

Уже подтверждено, что электрический Avatr 11 официально выйдет на российский рынок в начале 2025 года. Ранее портал «АвтоВзгляд» публиковал и «живые» снимки автомобиля, замеченного на парковке дилерского центра. О гибриде речи пока не идет. Но даже если в компании примут положительное решение, в ближайшие месяцы ждать бензоэлектрическую модификацию не стоит.