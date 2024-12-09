Опубликованы официальные изображения кроссовера Xiaomi YU7

Китайская корпорация Xiaomi раскрыла, как будет выглядеть ее первый кроссовер YU7, полномасштабный дебют которого запланирован на лето 2025 года. Кроме того, часть информации о новинке неожиданно всплыла в сертификационной базе «поднебесного» Минпрома. Если верить этим сведениям, паркетник получит только полноприводную модификаци, версий 2WD не ожидается. Ориентировочная стоимость в пересчете на рубли — 4,2—5,5 млн.

Судя по обнародованным рендерам, Xiaomi YU7 — ни что иное как копия своего собрата-седана под названием SU7. Похоже, что внешне они отличаются только типом кузова. Очертания оптики и переднего бампера совпадают, сохранен в том числе диффузор. По сравнению с четырехдверкой у новинки приподнялась только линия крыши и увеличился клиренс. Возможно, особой разницы между салонами автомобилей тоже не будет. В любом случае изображения интерьера пока недоступны.

Габариты Xiaomi YU7 — 4999х1996х1600 мм, длина колесной базы — 3000 мм. То есть и по размеру кроссовер близок к седану. Разве что бонус YU7 к высоте составил 160 мм.

В плане технической начинки Xiaomi YU7 получил пару электродвигателей. Они выдают 392 л.с. на заднюю ось и три сотни «лошадей» для передних колес. За питание отвечает литий-ионный аккумулятор CATL. Максимальная скорость ограничена отметкой 253 км/ч. Также известно, что электрокар оснастят колесами диаметром от 19 до 21 дюйма, блоком ABS и ESP от Bosch.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что спорткар Xiaomi SU7 Ultra стал хитом сразу после старта предзаказов.