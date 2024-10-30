Спорткар Xiaomi SU7 Ultra стал хитом сразу после старта предзаказов

Максимальная скорость SU7 Ultra ограничивается отметкой 350 км/ч. Общая отдача спорткара составляет 1548 л. с. или 1138 кВт. Автомобиль можно заряжать постоянным током мощностью 490 кВт. С 10 до 80% запас энергии восстановится за 11 минут. В Xiaomi пока не раскрывают дальность хода новинки, но вряд ли она будет достаточно большой при такой технической начинке, предполагает ресурс «Китайские автомобили».
Габариты Xiaomi SU7 Ultra — 5115х1970х1465 мм при колесной базе 3000 мм. Спорткар сохранил фирменную головную светотехнику, но для него переработали бамперы. Автомобиль может похвастать активным задним диффузором и крупным спойлером. В итоге прижимная сила выросла до 285 кг. Из карбона сделаны спинки сидений, пороги, салонное зеркало заднего вида и другие элементы. Еще одна «фишка» SU7 Ultra — самые крупные карбон-керамические тормозные диски в классе. Диаметр передних — 430 мм, задних — 410 мм.
В Xiaomi оценили свою новинку в 11,1 млн рублей в пересчете на наши деньги. Ценник получился достаточно высоким, но покупателей в Китае это не смутило. Продажи стартуют в марте следующего года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались «серые» продажи крутого электрокара Xiaomi SU7 — предшественника «заряженной» версии с приставкой Ultra.