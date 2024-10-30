Спорткар Xiaomi SU7 Ultra стал хитом сразу после старта предзаказов

В отличие от своего прототипа, серийный Xiaomi SU7 Ultra лишен карбонового кузова, но это не делает его менее впечатляющим автомобилем. На разгон до «сотни» шустрый «китаец» тратит всего пару секунд. Максимальная тяга его силовой установки составляет 1770 Нм. Емкость батареи Qilin 2.0 от известного производителя тяговых аккумуляторов — 93,7 кВтч. Она может единовременно передать на все моторы до 1330 кВт энергии.

У китайской «электрички» три двигателя, выдающие более 1500 л.с.

Максимальная скорость SU7 Ultra ограничивается отметкой 350 км/ч. Общая отдача спорткара составляет 1548 л. с. или 1138 кВт. Автомобиль можно заряжать постоянным током мощностью 490 кВт. С 10 до 80% запас энергии восстановится за 11 минут. В Xiaomi пока не раскрывают дальность хода новинки, но вряд ли она будет достаточно большой при такой технической начинке, предполагает ресурс «Китайские автомобили».

Габариты Xiaomi SU7 Ultra — 5115х1970х1465 мм при колесной базе 3000 мм. Спорткар сохранил фирменную головную светотехнику, но для него переработали бамперы. Автомобиль может похвастать активным задним диффузором и крупным спойлером. В итоге прижимная сила выросла до 285 кг. Из карбона сделаны спинки сидений, пороги, салонное зеркало заднего вида и другие элементы. Еще одна «фишка» SU7 Ultra — самые крупные карбон-керамические тормозные диски в классе. Диаметр передних — 430 мм, задних ­— 410 мм.

В Xiaomi оценили свою новинку в 11,1 млн рублей в пересчете на наши деньги. Ценник получился достаточно высоким, но покупателей в Китае это не смутило. Продажи стартуют в марте следующего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в России начались «серые» продажи крутого электрокара Xiaomi SU7 — предшественника «заряженной» версии с приставкой Ultra.