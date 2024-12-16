Электрокроссовер Belgee EX50 получил новый дизайн

Не считая внутреннего содержания, от обычного Belgee X50 новинка на электрической тяге отличается иным передним бампером и радиаторной решеткой. Последняя превратилась в глянцевую витиеватую заглушку с ламелями серебристого цвета. Передняя часть автомобиля стала оригинальной, его больше нельзя назвать точной копией Geely Coolray, не прошедшего рестайлинг. Характеристики EX50 озвучили еще в начале текущего года, тогда же в виде концепт-кара его продемонстрировали белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

Как сообщает телеканал «СТВ», электрический Belgee EX50 получил синхронный электродвигатель, выдающий 80 кВт или 109 л.с. Максимальная мощность силовой установки составляет 120 кВт или 163 л.с. Кроссовер оснащается литий-ионным аккумулятором емкостью 65 кВтч.

Представители «Белджи» уверяют, что с такой начинкой их детище способно преодолеть более четырех сотен километров при полном заряде батареи. EX50 собираются запустить в серийное производство после проведения всех необходимых тестов, а пока на заводе собрали партию опытных экземпляров.

По поручению Лукашенко в Белоруссии идет разработка местного электрокара. К 1 января следующего года в республике планируют создать технологические мощности, чтобы штамповать нужные детали для «зеленых» авто.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Белоруссии дебютировал седан Belgee S50, скопированный с «поднебесного» Geely Emgrand.