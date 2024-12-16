Электрокроссовер Belgee EX50 получил новый дизайн

Как сообщает телеканал «СТВ», электрический Belgee EX50 получил синхронный электродвигатель, выдающий 80 кВт или 109 л.с. Максимальная мощность силовой установки составляет 120 кВт или 163 л.с. Кроссовер оснащается литий-ионным аккумулятором емкостью 65 кВтч.
Представители «Белджи» уверяют, что с такой начинкой их детище способно преодолеть более четырех сотен километров при полном заряде батареи. EX50 собираются запустить в серийное производство после проведения всех необходимых тестов, а пока на заводе собрали партию опытных экземпляров.
По поручению Лукашенко в Белоруссии идет разработка местного электрокара. К 1 января следующего года в республике планируют создать технологические мощности, чтобы штамповать нужные детали для «зеленых» авто.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Белоруссии дебютировал седан Belgee S50, скопированный с «поднебесного» Geely Emgrand.