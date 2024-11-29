Седан Belgee S50 дебютировал в Белоруссии

В дружественной Белоруссии прошла премьера новинки от местной марки Belgee. В ее линейку добавился четырехдверный S50, скопированный с «поднебесного» Geely Emgrand. Отличия между белорусским седаном и китайским донором сводятся к минимуму. А именно, речь идет о разных шильдиках, и никто не делает из этого секрет или трагедию. Сроки появления модели в России пока неизвестны.

Под капотом у ныне белорусского седана S50 установлен 122-сильный турбомотор объемом 1,5 л. В качестве трансмиссии могут выступать «механика» на пять ступеней или 6-диапазонный «автомат». Как убедился портал «АвтоВзгляд», новинка представлена на официальном сайте бренда «Белджи» на родине.

В пересчете на наши деньги начальная комплектация Belgee S50 оценивается минимум в 1 749 000 рублей. Ценник средней версии Comfort Plus, чьим преимуществом является упомянутый «автомат», стартует от 1 895 000 рублей. Ну и при желании приобрести топовое исполнение Flagship Plus, нужно иметь в кармане не меньше 2 059 000 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что в Белоруссии выпустили 50-тысячный автомобиль Belgee. Производить машины под собственным брендом на предприятии начали в июле 2023-го.