Dongfeng показал официальные фото недорогого кроссовера Nammi 06

В ближайшие месяцы Dongfeng выведет на внутренний рынок новую модель — электрический кроссовер Nammi 06. И в преддверии этой премьеры — вероятно, чтобы подогреть интерес потребителей — производитель опубликовал порцию свежих фотографий автомобиля.

Стоит признать, что выглядит Nammi 06, который прежде был известен под заводским индексом S32, довольно стильно. Дебютант пополнит сегмент компактных кроссоверов: его габариты — 4306 x 1868 x 1645 мм при колесной базе 2715 мм, уточняет телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости». На кузове предусмотрены пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Nammi 06 базируется на модульной платформе Quantum Architecture Platform 3. Это — собственная разработка компании Dongfeng. В движение кроссовер приводит электрический мотор мощностью 184 л.с. Максимальная скорость автомобиля — 150 км/ч. Весит новинка почти 2 тонны.

Как ожидается, в продажу Dongfeng Nammi 06 поступит во втором квартале 2025 года, то есть в апреле-июне. Но речь, разумеется, идет о китайском рынке: для России эту модель не анонсировали, и едва ли она доберется до наших широт в обозримом будущем.