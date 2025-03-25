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Dongfeng показал официальные фото недорогого кроссовера Nammi 06

Продажи электрического SUV стартуют во втором квартале 2025 года

В ближайшие месяцы Dongfeng выведет на внутренний рынок новую модель — электрический кроссовер Nammi 06. И в преддверии этой премьеры — вероятно, чтобы подогреть интерес потребителей — производитель опубликовал порцию свежих фотографий автомобиля.

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Портал «АвтоВзгляд»

Изображение Dongfeng показал официальные фото недорогого кроссовера Nammi 06

Стоит признать, что выглядит Nammi 06, который прежде был известен под заводским индексом S32, довольно стильно. Дебютант пополнит сегмент компактных кроссоверов: его габариты — 4306 x 1868 x 1645 мм при колесной базе 2715 мм, уточняет телеграм-канал «Китайские автомобили: только новости». На кузове предусмотрены пластиковые накладки для защиты от камней и песка.

Nammi 06 базируется на модульной платформе Quantum Architecture Platform 3. Это — собственная разработка компании Dongfeng. В движение кроссовер приводит электрический мотор мощностью 184 л.с. Максимальная скорость автомобиля — 150 км/ч. Весит новинка почти 2 тонны.

Как ожидается, в продажу Dongfeng Nammi 06 поступит во втором квартале 2025 года, то есть в апреле-июне. Но речь, разумеется, идет о китайском рынке: для России эту модель не анонсировали, и едва ли она доберется до наших широт в обозримом будущем.

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