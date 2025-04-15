Рынок электромобилей в России рухнул на 69%

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в 2025 году падение рынка электромобилей в России ускорилось. В январе речь шла о 56%, а в марте зафиксировали уже 77%.
Что любопытно, в первом квартале этого года россияне приобрели меньше новых «электричек», чем в марте прошлого. В пересчете на машины это 2499 штук. Тогда был установлен месячный рекорд рынка.
На ситуацию повлияло ужесточение правил ввоза «зеленых» авто в Россию через страны ЕАЭС, нововведения вступили в силу 1 апреля 2024 года. До того момента импортеры старались максимально нарастить поставки, что стало катализатором продаж.
Самым популярным брендом сегмента на данный момент остается Zeekr за счет доли в 37%. Второе место досталось Avatr, на третьей строчке расположился Evolute. Бестселлером по моделям является Zeekr 001.