Рынок электромобилей в России рухнул на 69%

За первые три месяца текущего года в нашей стране нашли своих владельцев всего 1854 новых электрокара. По сравнению с 2024-м продажи обрушились на 69%.

Сегмент уходит в «минус» уже девять месяцев подряд

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в 2025 году падение рынка электромобилей в России ускорилось. В январе речь шла о 56%, а в марте зафиксировали уже 77%.

Что любопытно, в первом квартале этого года россияне приобрели меньше новых «электричек», чем в марте прошлого. В пересчете на машины это 2499 штук. Тогда был установлен месячный рекорд рынка.

На ситуацию повлияло ужесточение правил ввоза «зеленых» авто в Россию через страны ЕАЭС, нововведения вступили в силу 1 апреля 2024 года. До того момента импортеры старались максимально нарастить поставки, что стало катализатором продаж.

Самым популярным брендом сегмента на данный момент остается Zeekr за счет доли в 37%. Второе место досталось Avatr, на третьей строчке расположился Evolute. Бестселлером по моделям является Zeekr 001.