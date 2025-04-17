Новый кроссовер от Li Auto: объявлена цена и дата старта продаж в Китае

Китайский автопроизводитель Li Auto, поставляющий автомобили в том числе и на российский рынок параллельным импортом, анонсировал свой первый полностью электрический кроссовер. «Живая» премьера модели i8 состоится, вероятнее всего, на грядущем автосалоне в Шанхае.

Как сообщает портал Car News China, пятиметровый шестиместный автомобиль, сочетающий черты кроссовера и минивэна, дебютирует в Китае с ориентировочной ценой около 4,5 млн рублей (400 тыс. юаней).

Техническая начинка новинки включает двухмоторную установку суммарной мощностью 536 лошадиных сил (204 л.с. на передней оси и 279 л.с. на задней). Благодаря ей автомобиль сможет обеспечить динамику при электронном ограничении скорости 180 км/ч. Энергию будет запасать тройная NMC-батарея, а в список оборудования, помимо прочего, войдет также лидар для продвинутых систем автономного вождения.

Габариты новой модели: длина 5,08 м, ширина 1,74 м, высота 1,96 м при колесной базе 3,05 м и снаряженной массе 2610 кг.

Для российских покупателей важно и то, что в 2025 году бренд планирует начать официальные поставки в нашу страну через партнерство с Sinomach Auto (импортера Oting и Rox), что обеспечит клиентам гарантийное и сервисное обслуживание. Это существенно изменит текущую ситуацию, когда автомобили Li доступны только через параллельный импорт.