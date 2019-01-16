Skoda показала первый тизер своего нового кроссовера

Чешский бренд уже начал готовиться в большому автосалону в Женеве. Выставка распахнет двери седьмого марта, где Skoda проведет премьеру нового компактного кроссовера. Автомобиль построят на модульной платформе Modular Transverse Matrix (MQB). На базе этой же архитектуры собирают Volkswagen T-Cross. Скорее всего, чешская новинка от немецкого соплатформенника унаследует и некоторые узлы и агрегаты.

Загадочный «паркетник», ставший серийным продолжением концепткара Vision X, встанет на одну ступеньку ниже Skoda Karoq. По словам представителей марки, автомобиль оснастят самыми современными системами активной безопасности.

Никаких подробностей о новинке, в том числе и ее названия, разработчики пока не раскрывают. По тизеру можно понять, что авто получит головную оптику с верхним расположением дневных ходовых огней и интегрированными «поворотниками». По некоторым данным, машину именуют Kosmiq, а его производство начнется в июле.