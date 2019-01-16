Skoda показала первый тизер своего нового кроссовера

Фото: Skoda
Кроссоверы — один из самых востребованных автосегментов, и каждый уважающий себя бренд стремится максимально заполнить нишу SUV. Так, компания Skoda готовит к премьере еще один кроссовер, закрутив интригу вокруг новинки первыми тизерами.
Светлана Ермолаева

Чешский бренд уже начал готовиться в большому автосалону в Женеве. Выставка распахнет двери седьмого марта, где Skoda проведет премьеру нового компактного кроссовера. Автомобиль построят на модульной платформе Modular Transverse Matrix (MQB). На базе этой же архитектуры собирают Volkswagen T-Cross. Скорее всего, чешская новинка от немецкого соплатформенника унаследует и некоторые узлы и агрегаты.

Загадочный «паркетник», ставший серийным продолжением концепткара Vision X, встанет на одну ступеньку ниже Skoda Karoq. По словам представителей марки, автомобиль оснастят самыми современными системами активной безопасности.

Никаких подробностей о новинке, в том числе и ее названия, разработчики пока не раскрывают. По тизеру можно понять, что авто получит головную оптику с верхним расположением дневных ходовых огней и интегрированными «поворотниками». По некоторым данным, машину именуют Kosmiq, а его производство начнется в июле.

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16 января 2019
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