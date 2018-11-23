JAC сертифицировал в России новую модель

Представители марки рассказали, что сейчас JAC N80 с максимальной массой в 7950 кг крайне популярен в Китае среди других среднетоннажных грузовиков бренда. Автомобиль оснащен 3,8-литровым мотором мощностью 156 л. с. экологического класса Евро-5, который работает в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Грузовик способен развивать максимальную скорость в 110 км/ч.

Инженеры адаптировали JAC N80 для российских условий: в списке оснащения есть зимний пакет с обогревом зеркал. Кроме того, авто получило стеклоподъемники с электроприводом для обеих дверей, дневные ходовые огни и мультимедийную систему с USB-портом.

По паспорту снаряженная масса шасси равна 3020 кг, а его грузоподъемность — 4930 кг. Линейка модификаций включает различные надстройки, такие как фургон, бортовой грузовик, самосвал, эвакуатор, кран-манипулятор, автогидроподъемники. Ценник новинки китайцы объявят позже.

Стоит отметить, что компания «Джак» выпускает автомобили практически любого класса: в ее продуктовую линейку входят и легковушки, и тяжелые грузовики, и автобусы. Но на российском рынке производитель представляет только среднетоннажники. Сейчас доступны три модели JAC N-56, N-75 и N-120. Прайс самой бюджетной из них стартует от 1 476 000 рублей.