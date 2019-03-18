Чем опасна активная система помощи при парковке

Пару десятилетий назад водители в большинстве своем не мечтали даже о камерах заднего вида, чего уж говорить о таких системах, как ассистент помощи при парковке. Сегодня же эта опция предлагается не только состоятельным автомобилистам, положившим глаз на новенький «Мерседес» S-класса или баварскую «семерку», но и простым смертным, приценивающимся к Ford Focus в богатом исполнении.

Особую радость активная система помощи при парковке доставляет автомобилисткам, испытывающим трудности со «встраиванием» своих больших машин в узкие местечки на стоянке даже спустя десять лет с момента получения «прав», а также новичкам, не замечающим по первости ничего, кроме заднего бампера впереди идущего авто. Как здорово — активировал систему, да выполняй указания машины, отображающиеся на мониторе мультимедийки! Но не все так просто.