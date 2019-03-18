Чем опасна активная система помощи при парковке

Некоторые водители возводят активную систему помощи при парковке (когда авто само находит место и подсказывает рулевому, какие педали нажимать) в ранг величайших изобретений человечества и не мыслят своей автомобильной жизни без этой, на первый взгляд, полезной опции. Но в самом ли деле она так необходима шоферу? Все доводы против «парковочного» ассистента в машине — в материале портала «АвтоВзгляд».
Пару десятилетий назад водители в большинстве своем не мечтали даже о камерах заднего вида, чего уж говорить о таких системах, как ассистент помощи при парковке. Сегодня же эта опция предлагается не только состоятельным автомобилистам, положившим глаз на новенький «Мерседес» S-класса или баварскую «семерку», но и простым смертным, приценивающимся к Ford Focus в богатом исполнении.
Особую радость активная система помощи при парковке доставляет автомобилисткам, испытывающим трудности со «встраиванием» своих больших машин в узкие местечки на стоянке даже спустя десять лет с момента получения «прав», а также новичкам, не замечающим по первости ничего, кроме заднего бампера впереди идущего авто. Как здорово — активировал систему, да выполняй указания машины, отображающиеся на мониторе мультимедийки! Но не все так просто.
Первый и самый очевидный минус этой системы — вы никогда не освоите искусство парковки, ведь оно требует от водителя самостоятельной работы. «Ну, я немного поезжу с системой, научусь, а потом перестану ее использовать», — думают многие новички. И это глубокое заблуждение: как можно научиться без практики? А что вы, интересно, будете делать, если система заглючит? Бросите авто посреди дороги? Вызовете на подмогу друга?
Во-вторых, автоматический парковщик — лишь ассистент, которому в любой момент может потребоваться вмешательство человека. Даже с включенной опцией водитель обязан следить, чтобы вокруг машины не было препятствий, а скорость не превышала определенной отметки — как правило, 10 км/ч. И, кстати, если система «накосячит», зацепив по неосторожности соседнее авто, то отвечать тоже придется рулевому, не производителю же.
Активная система помощи при парковке далеко не идеальна: чтобы она корректно работала, требуется соблюсти ряд условий. Электронный помощник может сбоить, если одна шина изношена сильнее остальных, если колеса не соответствуют размерам, рекомендованным заводом-изготовителем, при пробуксовке, при движении накатом, в сильный дождь или снегопад, при парковке подле низких бордюров… И этот список можно продолжать.
Так стоит ли переплачивать по меньшей мере 15 000 рублей (если брать, к примеру, тот же Ford Focus в топовом исполнении) за активную систему помощи при парковке, когда в ней нет особого смысла? Даже самый что ни на есть начинающий водитель преспокойно справится с задачей при условии наличия парктроников или — в крайнем случае — обычной камеры заднего вида. А если шоферу это не под силу, то может, ему вообще не следует садиться за руль?