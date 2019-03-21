Электрический Renault Duster был впервые замечен на дорожных тестах

Похоже, компания Dacia вместе со своими партнерами приступила к разработке электрических силовых установок. Неужели в обозримом будущем поклонники «Дастера» получат возможность обзавестись экологически чистой модификацией модели? Впрочем, не исключено, что французы тестируют на кроссовере агрегаты для автомобилей родственной марки Alpine. Пока нам остается лишь догадываться.

Есть и еще одна версия: разработчики Dacia и Renault могут использовать прототип «зеленого» Duster в качестве опытного образца полноприводного электрокара для гонок. Как известно, в 2020 году в чемпионате Andros Trophy появится отдельная категория SUV на электрической тяге. Быть может, Dacia и Renault готовятся именно к нему. Особенно учитывая тот факт, что на дорожные испытания вывели авто, снятый с производства в 2013 году. Еще и с двумя дверями.

Как бы там ни было, а скорое появление Renault Duster на батарейках в России крайне маловероятно. У нас электрокары пользуются ничтожно маленьким спросом — вряд ли французы пойдут на такой неоправданно рискованный шаг.