Названы сроки появления «заряженного» кроссовера Volkswagen Tiguan R

Автомобиль, замеченный во время дорожных испытаний, не закамуфлирован, поскольку это тестовый мул — кроссовер Tiguan в кузове R-Line. На то, что перед нами именно будущая «эрка», указывают четыре выхлопные трубы. Конечно, можно было бы предложить, что вольфсбургцы «обкатывают» агрегаты для будущего Audi Q3 RS, но тот автомобиль мы уже видели даже в предсерийной версии в конце марта.

По данным американского портала Motor1, под капотом нового Volkswagen Tiguan R «поселится» модернизированный двухлитровый мотор с турбонаддувом мощностью свыше 300 л. с. Наиболее вероятно, что в качестве коробки передач выступит роботизированная трансмиссия DSG, а привод покупателям предложат исключительно полный.

Любопытно, что Volkswagen испытывает Tiguan R уже как минимум три года, а значит его премьера не за горами. Как предполагается, вольфсбургцы покажут новинку до конца 2019-го — к примеру, на Франкфуртском автосалоне. К слову сказать, по слухам, «горячую» R-версию в обозримом будущем получит и купеобразный седан Arteon, который так до сих пор и не «докатился» до нашей страны.