Почему многие водители отказываются от «сезонной» балансировки колес

Если в свое время вы сэкономили на втором комплекте колесных дисков, и теперь два раза в год «перекидываете» резину, то вопрос с балансировкой отпадает сразу — конечно, балансировать. Если вы располагаете двумя полным комплектами колес и «лишними» деньгами — тоже балансировать. Во всех остальных случаях попытайтесь вспомнить, когда колеса «стабилизировались» в последний раз.

Проводить балансировку колес в целях профилактики рекомендуется раз в 10 000 — 15 000 километров. Следовательно, если за сезон вы «пробегаете» меньше, то процедуру можно не выполнять. Правда, лишь при отсутствии «тревожных» звоночков, о которых мы упоминали выше: биения в рулевое колесо, посторонних шумов, ухудшения управляемости. Не стоит экономить на сей услуге и водителям-новичкам.

К слову, многие автовладельцы жалуются на то, что качество выполнения балансировки в шиномонтажных мастерских, коих с каждым годом становится все больше, ощутимо падает. Работники берут с шоферов деньги, а процедуру выполняют с нарушениями — это подтверждается дальнейшим посещением соседней СТО. А потому имеет смысл доверять работы с автомобилем исключительно проверенным сервисам — все-таки на кону ваша безопасность.