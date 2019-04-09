Почему многие водители отказываются от «сезонной» балансировки колес

Ночная температура установилась в плюсовом диапазоне, и на шиномонтажных мастерских появились первые «сезонные» клиенты. Вместе с тем на форумах вновь поднялась острая тема необходимости балансировки колес после весенней «переобувки». Почему некоторые водители сознательно отказываются от этой процедуры, и насколько опасно следовать их примеру, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Для начала напомним, что под балансировкой понимается совмещение центра массы колеса с осью вращения с помощью грузиков, размещенных как на внешней, так и на внутренней сторонах диска. Ни для кого не секрет, что разбалансированные колеса — причина возникновения многих проблем. В частности, биения в рулевом колесе, ухудшения управляемости, вибраций, дребезжания и прочих «прелестей».
Работники шиномонтажных мастерских, приемщики в официальных дилерских центрах, представители шинных брендов и другие заинтересованные личности убеждают водителей в том, что балансировка колес жизненно необходима не только после попадания в глубокую ямку, при возникновении вибраций или неравномерном износе шин, но и при каждой «переобувке». Но так ли это на самом деле?
Если в свое время вы сэкономили на втором комплекте колесных дисков, и теперь два раза в год «перекидываете» резину, то вопрос с балансировкой отпадает сразу — конечно, балансировать. Если вы располагаете двумя полным комплектами колес и «лишними» деньгами — тоже балансировать. Во всех остальных случаях попытайтесь вспомнить, когда колеса «стабилизировались» в последний раз.
Проводить балансировку колес в целях профилактики рекомендуется раз в 10 000 — 15 000 километров. Следовательно, если за сезон вы «пробегаете» меньше, то процедуру можно не выполнять. Правда, лишь при отсутствии «тревожных» звоночков, о которых мы упоминали выше: биения в рулевое колесо, посторонних шумов, ухудшения управляемости. Не стоит экономить на сей услуге и водителям-новичкам.
К слову, многие автовладельцы жалуются на то, что качество выполнения балансировки в шиномонтажных мастерских, коих с каждым годом становится все больше, ощутимо падает. Работники берут с шоферов деньги, а процедуру выполняют с нарушениями — это подтверждается дальнейшим посещением соседней СТО. А потому имеет смысл доверять работы с автомобилем исключительно проверенным сервисам — все-таки на кону ваша безопасность.