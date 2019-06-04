Названы российские цены на кроссовер Haval F7

При этом, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из дилеров марки, китайская новинка обойдется значительно дешевле — прайс на базовую версию стартует с отметки 1 250 000 рублей при сопоставимой с конкурентами комплектации, хотя официально цены будут объявлены 5 июня.

Haval F7, который, кстати сказать, будут собирать на тульском заводе бренда, предложат потребителю в трех комплектациях — Comfort, Elite и Premium. Первой из них положен турбированный мотор объемом 1,5 л (150 л. с.), остальным — двигатель объемом 2 л (190 л. с.). Оба агрегатированы с 7-ступенчатым «роботом». Покупатель может выбрать авто с передним или полным приводом.