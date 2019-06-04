Названы российские цены на кроссовер Haval F7

Китайская компания Haval объявила о старте продаж в России своей новейшей модели F7, показанной в прошлом году на Московском автосалоне. Стильный кроссовер, ориентированный в первую очередь на молодежную аудиторию будет конкурировать с таким популярными у нас SUV, как Kia Sportage и Mazda CX-5.
При этом, как сообщил порталу «АвтоВзгляд» один из дилеров марки, китайская новинка обойдется значительно дешевле — прайс на базовую версию стартует с отметки 1 250 000 рублей при сопоставимой с конкурентами комплектации, хотя официально цены будут объявлены 5 июня.
Haval F7, который, кстати сказать, будут собирать на тульском заводе бренда, предложат потребителю в трех комплектациях — Comfort, Elite и Premium. Первой из них положен турбированный мотор объемом 1,5 л (150 л. с.), остальным — двигатель объемом 2 л (190 л. с.). Оба агрегатированы с 7-ступенчатым «роботом». Покупатель может выбрать авто с передним или полным приводом.
Уже в базовой комплектации «китаец» порадует климат-контролем, мультимедийкой с 9-дюймовым сенсорным дисплеем и 3,5-дюймовым цветным экраном на панели приборов, поддержкой Apple Carplay и Android Auto, круиз-контролем и задними датчиками парковки.
За безопасность седоков тут отвечают системы курсовой устойчивости, противобуксовки, предотвращения переворота, экстренного торможения, помощи трогании при подъеме и спуске. Имеются так же задние датчики парковки, а в старших версиях — камера заднего вида с динамической разметкой.
Какова новинка на ходу, портал «АвтоВзгляд» расскажет на днях, завершив тестовые испытания многообещающего «китайца».