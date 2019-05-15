Молодежный кроссовер Haval F7 порадовал комплектациями

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», уже в июне на нашем рынке появится серьезный конкурент таким таким популярным моделям, как Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Интрига в том, что тягаться с «японцами» будет «китаец» — Haval F7. При этом, в отличие от соперников, машина ориентирована в основном на молодежную аудиторию. Насколько угадали маркетологи бренда с этой целевой группой покажут продажи, которые начнуться уже этим летом. Мы же можем судить о перспективах новинки рынка по ее комплектациям, которые сегодня обнародовал производитель.
Итак, машину, с которой заинтересованная публика могла познакомиться на Московском автосалоне-2018, будут продавать у нас в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. При этом, как подчеркивают китайские товарищи, все F7 — внезависимости от комплектации — вооружены мультимедийкой с сенсорным дисплеее с диагональю 9 дюймов, поддерживающей протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Плюс к этому — Bluetooth и три USB-разъема. Аудиосистема оснащена 6-ю динамиками.
Уже в базовой комплектации кроссовер комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. Так же для всех версий Haval F7 предусмотрены такие опции комфорта, как система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5' на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света, а рулевое колесо имеет кожаную отделку и обогрев
Что касается систем безопасности, то во все комплектации входят фронтальные подушки для водителя и пассажира и передние боковые подушки. Так же Haval F7 оснащен противобуксовочной системой, системой предотвращения опрокидывания автомобиля и рядом других ассистентов.
Фото Haval
Фото Haval
В версии Elite предусмотрены электрорегулировка положения сидения водителя в 6 направлениях и подогрев задних сидений, а также камера заднего вида с динамической разметкой.
Автомобили в топовом оснащении Premium отличаются светодиодными фарами головного света и панорамной стеклянной крышей с люком, имеющим электропривод. В этой комплектации сиденья авто выполнены из экокожи, добавлены боковые шторки безопасности по всей длине салона. Список опций дополняется передними датчиками парковки, а вместо камеры заднего вида устанавливается система кругового обзора 360⁰. Также в максимальной комплектации кроссовер может похвастать адаптивным круиз контролем, а в версиях с 2-литровым мотором водительскую жизнь облегчат системы предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
Кстати о двигателях. Как мы уже сообщали, новый SUV получил два рядных бензиновых турбомотора — объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2 л (190 л. с.). Оба работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями мокрого типа и управлением при помощи электронного джойстика (fly-by-wire) и подрулевых лепестков. Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним и полным приводом.
О ценах на новинку производитель сообщит ближе к старту продаж, которые намечены на июнь этого года.