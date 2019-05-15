Молодежный кроссовер Haval F7 порадовал комплектациями

Итак, машину, с которой заинтересованная публика могла познакомиться на Московском автосалоне-2018, будут продавать у нас в трех комплектациях: Comfort, Elite и Premium. При этом, как подчеркивают китайские товарищи, все F7 — внезависимости от комплектации — вооружены мультимедийкой с сенсорным дисплеее с диагональю 9 дюймов, поддерживающей протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Плюс к этому — Bluetooth и три USB-разъема. Аудиосистема оснащена 6-ю динамиками.

Уже в базовой комплектации кроссовер комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. Так же для всех версий Haval F7 предусмотрены такие опции комфорта, как система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5' на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света, а рулевое колесо имеет кожаную отделку и обогрев

Что касается систем безопасности, то во все комплектации входят фронтальные подушки для водителя и пассажира и передние боковые подушки. Так же Haval F7 оснащен противобуксовочной системой, системой предотвращения опрокидывания автомобиля и рядом других ассистентов.