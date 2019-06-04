Свежие подробности о новом кроссовере KIA для России

Компания KIA официально раскрыла имя своего новейшего компактного кроссовера. Но, стоит сказать, что оно уже ни для кого не секрет: буквально несколько дней назад новинка засветилась во время съемок рекламного ролика. Кроме того, корейцы рассказали о сроках дебюта и выхода «паркетника» на мировой рынок.
Действительно, совершенно новый кроссовер KIA нарекли Seltos. Имя уходит корнями в греческую мифологию, где в одной из легенд говорится о Кельте (Celtos), сыне Геракла. Но в названии «паркетника» первую букву «C» заменили на «S», символизирующую скорость (speed) и спортивность (sportiness).
Стоит напомнить, что KIA Seltos построили из концепткара SP Signature, представленного на Сеульском автосалоне в марте. Как мы уже смогли убедиться, серийный «паркетник» внешне практически повторяет прототип: массивные бамперы, широкая ячеистая радиаторная решетка, визуально объединенная с зауженными светодиодными фарами, многоэтажная оптика.
Салон украшает «парящий» 10,25-дюймовый сенсорный монитор мультимедийного комплекса, а изящным штрихом к композиции интерьера стала настраиваемая под настроение подсветка Sound Mood Lighting.
Дебют авто, чье место в продуктовой линейкке между KIA Soul и Sportage, состоится уже в ближайшее время — он намечен на июнь. Но, сохраняя интригу, маркетологи бренда точную дату держат пока в секрете. В первую очередь продажи Seltos начнутся на домашнем рынке во второй половине текущего года, а затем новинку запустят и в других странах. По некоторым данным, до России кроссовер доберется в начале 2020 года.