Свежие подробности о новом кроссовере KIA для России

Действительно, совершенно новый кроссовер KIA нарекли Seltos. Имя уходит корнями в греческую мифологию, где в одной из легенд говорится о Кельте (Celtos), сыне Геракла. Но в названии «паркетника» первую букву «C» заменили на «S», символизирующую скорость (speed) и спортивность (sportiness).

Стоит напомнить, что KIA Seltos построили из концепткара SP Signature, представленного на Сеульском автосалоне в марте. Как мы уже смогли убедиться, серийный «паркетник» внешне практически повторяет прототип: массивные бамперы, широкая ячеистая радиаторная решетка, визуально объединенная с зауженными светодиодными фарами, многоэтажная оптика.