В России начались продажи нового KIA Soul

Стоимость нового Soul стартует от 1 029 900 рублей. За эту сумму автостроитель оснащает автомобиль боковыми зеркалами с электроприводом, форсунками стеклоомывателя с подогревом и скромными 16-дюймовыми штампованными дисками. Приборная панель — аналоговая с монохромным дисплеем диагональю 2,5 дюйма по центру.

Стоит напомнить, что третий KIA Soul не только сохранил свой особый «колорит», но стал еще экстравагантнее: узкая головная оптика, фонари, практически опоясывающие заднее стекло, сдвоенный патрубок выхлопной системы в некоторых модификациях расположился по центру.

Новинку построили на облегченной платформе K2 — той же, что и все новое семейство «Сидов». Автомобиль вытянулся на 56 мм по сравнению с предшественником, а расстояние между осями увеличилось на 30 мм. Теперь в длину авто достигает 4197 мм, а в ширину — 1801 мм при высоте в 1600 мм. Кстати, багажник стал немного вместительней, а задняя дверь — шире.