В России начались продажи нового KIA Soul

Дебютировавший осенью прошлого года на Лос-Анджелесском автосалоне KIA Soul нового, третьего по счету, поколения прибыл в российские дилерские шоу-румы. Автомобиль представлен в семи комплектациях с тремя бензиновыми моторами — на выбор.
В арсенале KIA Soul свежей генерации найдется 1,6-литровый мотор мощностью 123 л. с., работающий в паре с шестискоростной «механикой» или с шестидиапазонной АКП, а также 150-сильный движок объемом 2 л. Последний агрегатируется исключительно с «автоматом».
Кроме того, для любителей динамичной езды авто в топовой версии GT Line «зарядили» турбированным агрегатом, выдающим до 200 «лошадей», и аккомпанирующим ему семиступенчатым «роботом» — все, как у ProCeed. Привод, к слову сказать, так и остался лишь передним — без вариантов.
Стоимость нового Soul стартует от 1 029 900 рублей. За эту сумму автостроитель оснащает автомобиль боковыми зеркалами с электроприводом, форсунками стеклоомывателя с подогревом и скромными 16-дюймовыми штампованными дисками. Приборная панель — аналоговая с монохромным дисплеем диагональю 2,5 дюйма по центру.
Стоит напомнить, что третий KIA Soul не только сохранил свой особый «колорит», но стал еще экстравагантнее: узкая головная оптика, фонари, практически опоясывающие заднее стекло, сдвоенный патрубок выхлопной системы в некоторых модификациях расположился по центру.
Новинку построили на облегченной платформе K2 — той же, что и все новое семейство «Сидов». Автомобиль вытянулся на 56 мм по сравнению с предшественником, а расстояние между осями увеличилось на 30 мм. Теперь в длину авто достигает 4197 мм, а в ширину — 1801 мм при высоте в 1600 мм. Кстати, багажник стал немного вместительней, а задняя дверь — шире.