Немцы интригуют тизером серийного кроссовера Mercedes-Benz GLB

Фото: Mercedes-Benz
Немцы продолжают плести интригу вокруг совершенно нового Mercedes-Benz GLB, подпитывая интерес поклонников марки загадочными тизерами. И это несмотря на то, что прототип кроссовера уже предстал во всей красе еще в апреле на Шанхайском автосалоне.
Светлана Ермолаева

Штутгартцы повесили на своей страничке в соцсетях снимок серийного Mercedes-Benz GLB, где виден лишь силуэт «паркетника», а еще можно увидеть заднюю оптику и салонную подсветку. Подпись под фото гласит, что новейший кроссовер «умный, как смартфон, и практичный, как мультитул».

По изображению можно определить, что как минимум задние фонари авто унаследует от концепткара. Более того: наши коллеги из зарубежного издания Carscoops сообщили, что машина практически полностью повторит прототип.

Напомним, что Mercedes-Benz GLB разделит архитектуру MFA с A-классом. В продуктовой линейке модель разместится между GLA и GLC. Технические характеристики еще неизвестны, но ожидается, что авто получит несколько бензиновых и дизельных моторов мощностью от 150 до 224 л. с. Будет и AMG-версия с 306-сильным движком под капотом. Премьера GLB, по некоторым данным, состоится до конца лета. Но точная дата пока под секретом.

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6 июня 2019
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