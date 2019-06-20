Дебютировал новейший компактный кроссовер KIA Seltos

Мировая премьера совершенно нового KIA Seltos прошла в Индии, но компактный кроссовер выйдет на большинство мировых рынков, в том числе и в России. Глобально продажи автомобиля стартуют во второй половине этого года, но до отечественных покупателей «паркетник» доберется, как обычно, чуть позже.
Много говорить о внешности новейшего KIA Seltos нет смысла: модель уже появлялась и на шпионских снимках, и на официальных изображениях, и на видео. Стоит лишь отметить, что кроссовер может похвастать полностью светодиодной оптикой, а также передними оригинальными динамическими «поворотниками», расположившимися отдельно под основным блоком фары.
Салон новинки на премьере по маркетинговым соображениям не показали. Хотя известно, что центральную консоль украсит 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а за рулевым колесом на уровне глаз водителя разместится проекционный дисплей диагональю восемь дюймов. Одно из свойств «Селтоса» — так называемая «командирская» посадка рулевого, характерная отнюдь не для маленьких «паркетников», а для полновесных внедорожников.
В распоряжении Seltos будет три мотора: 136-сильный дизель объемом 1,6 л, двухлитровый бензиновый «атмосферник» мощностью 149 л. с. и турбомотор объемом 1,6 л и отдачей в 177 «лошадей». В зависимости от рынка, производитель будет предлагать в пару к агрегатам семиступенчатого «робота», шестискоростной классический «автомат», либо вариатор.
Сборку кроссовера наладят на двух заводах: в индийском Андра Прадеш и корейском Гваньчжу. Точная дата старта продаж пока под завесой тайны, известно лишь, что это произойдет во второй половине года.
А вот до России автомобиль доедет только в 2020 году.