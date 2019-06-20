Дебютировал новейший компактный кроссовер KIA Seltos

Много говорить о внешности новейшего KIA Seltos нет смысла: модель уже появлялась и на шпионских снимках, и на официальных изображениях, и на видео. Стоит лишь отметить, что кроссовер может похвастать полностью светодиодной оптикой, а также передними оригинальными динамическими «поворотниками», расположившимися отдельно под основным блоком фары.

Салон новинки на премьере по маркетинговым соображениям не показали. Хотя известно, что центральную консоль украсит 10,25-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, а за рулевым колесом на уровне глаз водителя разместится проекционный дисплей диагональю восемь дюймов. Одно из свойств «Селтоса» — так называемая «командирская» посадка рулевого, характерная отнюдь не для маленьких «паркетников», а для полновесных внедорожников.