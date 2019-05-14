KIA показал тизер нового кроссовера для России

Подстать прототипу, новый компактный паркетник получит эффектную внешность в корпоративном стиле с массивным передним бампером, характерной решеткой радиатора, зауженной светодиодной оптикой с трехмерной световой композицией.

Глава KIA Styling в Kia Motors Corporation Бенг Чуль Чжу заверил поклонников марки, что «новый компактный кроссовер — это предложение, с которым ни одному другому автомобилю этого класса не под силу сравняться».

Машина появится в продаже на рынке Южной Кореи во второй половине 2019 года, а вскоре после этого продажи стартуют в других регионах мира. В частности на российский рынок кроссовер поступит в следующем году.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже публиковал шпионские фото заряженной версии нового бюджетного кроссовера, созданного на основе прототипа KIA SP Signature.