KIA показал тизер нового кроссовера для России

Фото KIA
Корейцы опубликовали первые изображения нового компактного кроссовера, чья мировая премьера состоится летом 2019 года. Дизайн модели исполнен по мотивам концептуального KIA SP Signature.
Иван Флягин

Подстать прототипу, новый компактный паркетник получит эффектную внешность в корпоративном стиле с массивным передним бампером, характерной решеткой радиатора, зауженной светодиодной оптикой с трехмерной световой композицией.

Глава KIA Styling в Kia Motors Corporation Бенг Чуль Чжу заверил поклонников марки, что «новый компактный кроссовер — это предложение, с которым ни одному другому автомобилю этого класса не под силу сравняться».

Машина появится в продаже на рынке Южной Кореи во второй половине 2019 года, а вскоре после этого продажи стартуют в других регионах мира. В частности на российский рынок кроссовер поступит в следующем году.

Напомним, что портал «АвтоВзгляд» уже публиковал шпионские фото заряженной версии нового бюджетного кроссовера, созданного на основе прототипа KIA SP Signature.

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14 мая 2019
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