Renault начала доставлять купленные россиянами автомобили прямо на дом

Возможность заказать, оформить кредит, оплатить и получить покупку с доставкой к подъезду можно пока лишь в случае новой Renault Arkana. Кстати, благодаря проекту «Домашний тест-драйв Arkana», кроссовер для пробных «покатушек» доставляют потенциальному покупателю в удобное для него место. Так что посещать дилерский центр отпала всякая нужда.

Все эти блага цивилизации доступны через онлайн-шоурум марки. Напомним, что заказы купеобразного «паркетника» через Интернет стартовали 23 мая. Тогда был доступен автомобиль в версии Edition One с максимальным оснащением. Покупателями новинки стали жители 48 городов по всей России. И вот первые владельцы, заказавшие кроссовер с доставкой, получили свои машины.

Сейчас автомобиль представлен во всех предусмотренных комплектациях. В его арсенале два бензиновых мотора: 1,6-литровый мощностью 114 л. с., сочетающийся с шестискоростной МКП или вариатором, и новый 150-сильный двигатель с турбиной, работающий в паре только с бесступенчатой коробкой передач X-Tronic. Авто в базе оценивается в 999 000 рублей.