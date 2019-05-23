Кроссовер Renault Arkana можно заказать уже сегодня за 1,5 млн. рублей

Renault объявила цены на свою новую модель — купе-кроссовер Arkana, мировая премьера которой состоялась 23 мая в Москве. Самая дорогая версия машины, с которой и начнутся продажи новинки рынка, будет стоить 1,419 млн. рублей, а вот о базовой цене французы пока умалчивают.
Топовая же «Аркана» оснащается 1,33-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, питающимся АИ-92, вариатором и полным приводом. В топовых комплектациях машины предусмотрены 4 камеры кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, система бесключевого доступа и «музыка» от Bose. Модель может похвастать кожаной отделкой салона, 8-дюймовым дисплеем на центральной консоли, новой для «Рено» мультимедийной системой, боковыми подушками безопасности, 8-ю вариантами персонализации салона и настроек трансмиссии и мотора. В базовой же комплектации предусмотрен 1,6-литровый 114-сильный бензиновый мотор, 6-ступенчатая МКП и передний привод.
Любопытно, что предзаказ на самую дорогую Arkana можно сделать уже сегодня. При этом представители компании предусматривают продажи модели через интернет и доставку куаленного авто «до двери» покупателя. Предусмотрена и такая маркетингавая завлекалочка, как возможность клиентского тест-драйва по удобному гражданину маршруту — хоть от подъезда его дома. Гарантия на новинку составляет 5 лет.
Напомним, что купе-кроссовер собирается на московском заводе марки, при чем производство локализовано на 60%, хотя 150-литровый мотор и вариатор импортируются. Модель может похвастаться кожанной отделкой салона, 8-дюймовым дисплеем на центральной консоли, новой для Рено мультимедийной системой, боковыми подушками безопасности, 8-ю вариантами персонализации салона и настроек трансмиссии и мотора.
Любопытно, что французы, чтобы удержать цену компактного кроссовера на приемлемом уровне, решили не грузить его такими опциями комфорта и безопасности, как, скажем, адаптивный круиз-контроль или удержания машины в полосе. К тому же, по мнению маркетологов марки, вся эта «автономия» массовому потребителю совершенно не нужна и только раздражает его. Этот взгляд на потребительские предпочтения хотя и выглядит, на наш взгляд, довольно сомнительно, но, повторимся, на цену продукта влияет существенно.
С другой стороны, так обедняя модель, на что рассчитывает Renault, называя конкурентами модели такие популярные у россиян авто, как Skoda Octavia и Rapid; Hyundai Elantra и Creta, KIA Cerato и Sportage, VW Jetta и Nissan Qashqai, вооруженные не только перечисленными выше опциями-системами, особенно в старших комплектациях, но и многими другими? Особенно если учесть, что никаких «суперпрорывных» технических решений, по сравнению с перечисленными соперниками, марка не предлагает. Впрочем, о «начинке» Arkana портал «АвтоВзгляд» уже очень подробно рассказывал.
С другой стороны, в сегменте «купе-кроссовер», к которому относится Arkana, бюджетных моделей до сих пор не существовало: на этом поле играют в основном премиальные бренды. И здесь Renault Arkana действительно может выстрелить, тем более что чисто внешне машина действительно выглядит весьма стильно и элегантно, аккурат под заявленный тип кузова.
Который, кстати сказать, предоставляет достаточно пространства водителю и пассажирам, а хозяйственным россиянам придется по душе и размерами грузового отсека: объем багажника кросс-купе составляет 508 литров, а при сложенных задних сиденьях — 1333 л.
Да и к нашим дорогам машина в общем и целом подготовлена, чтобы не подвести владельца на умеренном бездорожье или в условиях нечищенных зимних мегаполисов. Клиренс авто составляеи внушительные 205 мм, а углы съезда-въезда 26 и 21 градус соответственно. К тому же на совсем уж плохих дорогах предусмотрена возможность отключения систем стабилизации ESP/ASR.