Кроссовер Renault Arkana можно заказать уже сегодня за 1,5 млн. рублей

Топовая же «Аркана» оснащается 1,33-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором, питающимся АИ-92, вариатором и полным приводом. В топовых комплектациях машины предусмотрены 4 камеры кругового обзора, дистанционный запуск двигателя, система бесключевого доступа и «музыка» от Bose. Модель может похвастать кожаной отделкой салона, 8-дюймовым дисплеем на центральной консоли, новой для «Рено» мультимедийной системой, боковыми подушками безопасности, 8-ю вариантами персонализации салона и настроек трансмиссии и мотора. В базовой же комплектации предусмотрен 1,6-литровый 114-сильный бензиновый мотор, 6-ступенчатая МКП и передний привод.

Любопытно, что предзаказ на самую дорогую Arkana можно сделать уже сегодня. При этом представители компании предусматривают продажи модели через интернет и доставку куаленного авто «до двери» покупателя. Предусмотрена и такая маркетингавая завлекалочка, как возможность клиентского тест-драйва по удобному гражданину маршруту — хоть от подъезда его дома. Гарантия на новинку составляет 5 лет.