Названа дата премьеры нового KIA Sorento

Четвертое поколение кроссовера KIA Sorento прибавит в размерах, у него увеличат колесную базу, полностью обновят кузов и салон. Скорее всего, автомобиль подгонят под флагман марки — кроссовер KIA Telluride, который пока в Россию не приехал. Премьера назначена на 12 сентября.
Пока новое поколение кроссовера готовится к дебюту на автосалоне во Франкфурте, в сети выложены скетчи грядущей премьеры. По ним видно, что Sorento действительно будет похож на флагманский Telluride.
Поскольку колесная база модели станет больше, это значит, что и салон будет просторнее. Обещают, что внутри появится полностью новая передняя панель с графическим экраном. Так же машина получит продвинутый комплекс активной безопасности. Причем, его предложат уже в базовых версиях кроссовера.
Самый крупный кроссовер марки - Kia Telluride
Скетчи нового Kia Sorento
В гамме силовых агрегатов появится так называемый «мягкий гибрид» — бензиновый мотор работающий вместе со стартер-генератором. Будет и полноценная гибридная установка. Только за счет электромотора кроссовер сможет проезжать около 80 км.
Наконец, по слухам, в США корейцы начнут продажу Sorento с силовым агрегатом на топливных элементах.