Названа дата премьеры нового KIA Sorento

Пока новое поколение кроссовера готовится к дебюту на автосалоне во Франкфурте, в сети выложены скетчи грядущей премьеры. По ним видно, что Sorento действительно будет похож на флагманский Telluride.

Поскольку колесная база модели станет больше, это значит, что и салон будет просторнее. Обещают, что внутри появится полностью новая передняя панель с графическим экраном. Так же машина получит продвинутый комплекс активной безопасности. Причем, его предложат уже в базовых версиях кроссовера.