Представлен самый «горячий» KIA Stinger на планете

Конечно, это не новый автомобиль, а фастбэк KIA Stinger 2017 года выпуска, в свое время ставший героем обложек глянцевых автомобильных изданий и побывавший на съемках нескольких телепрограмм. В том числе, TopGear.

Английское подразделение KIA Motors при поддержке специалистов технического центра Hyundai Motor Europe, расположившегося в германском Руссельхайме, дали машине вторую жизнь, собрав из нее уникальный Stinger GT420 для трековых заездов.

Родной 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л. с. (такой движок для российского рынка развивает до 370 «лошадей») форсировали до 422 сил, а его максимальный крутящий момент нарастили с 510 Нм до 560 Нм.