Представлен самый «горячий» KIA Stinger на планете

Конечно, это не новый автомобиль, а фастбэк KIA Stinger 2017 года выпуска, в свое время ставший героем обложек глянцевых автомобильных изданий и побывавший на съемках нескольких телепрограмм. В том числе, TopGear.
Английское подразделение KIA Motors при поддержке специалистов технического центра Hyundai Motor Europe, расположившегося в германском Руссельхайме, дали машине вторую жизнь, собрав из нее уникальный Stinger GT420 для трековых заездов.
Родной 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л. с. (такой движок для российского рынка развивает до 370 «лошадей») форсировали до 422 сил, а его максимальный крутящий момент нарастили с 510 Нм до 560 Нм.
Сняв все лишнее, автомобиль удалось сделать легче на 150 кг. Но каркас безопасности все же был установлен. Стандартные кресла инженеры заменили на гоночные ковши. И, конечно, не забыли о системе пожаротушения.
Кроме того, Stinger GT420 получил более широкие колесные диски, спортивную тормозную систему с мощным охлаждением и иные доработки. Комплексы активной безопасности были перенастроены. Для полноты картины уникальный автомобиль оснастили спорт-обвесом.
Напомним, что в России KIA Stinger представлен с тремя моторами — на выбор: двухлитровым мощностью 197 сил, 247-сильным движком того же объема и тем самым «топовым» на 370 «лошадей». Все двигатели агрегатируются с восьмиступенчатым «автоматом». В базовой комплектации авто оснащено задним приводом, а в остальных вариантах АКП распределяет тягу на все колеса.