Наследник FX: Infiniti анонсировала совершенно новый кроссовер

Название премиальной новинки — Infiniti QX55. Первое изображение автомобиля представляет собой схематический набросок линий кузова. Как рассказали в компании, художники вдохновлялись дизайном FX — среднеразмерного кроссовера, впервые вышедшего на рынок в 2002 году (в 2014-м модель переименовали в QX70).

Прочие подробности автостроитель пока держит под семью замками, в том числе и сроки дебюта новинки. Правда, маркетологи все же признались, что на рынок автомобиль выйдет летом 2020 года.

Тем временем в текущем году марка отмечает свой тридцатилетний юбилей. В честь этой круглой даты, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы выкатили сразу пять новинок: спорт-седан Infiniti Q50, купе Q60, «паркетники» QX50 и QX60, с также внедорожник Infiniti QX80 в «праздничной» версии Edition 30. Внешние отличия этих авто — дополнительные хромированные элементы на решетке радиатора и передних крыльях, а также черные боковые зеркала и колесные диски.