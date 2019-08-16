Наследник FX: Infiniti анонсировала совершенно новый кроссовер

Фото: Infiniti
Компания Infiniti решила, что в их продуктовой линейке не хватает кроссовера в модном нынче кузове с купеобразным профилем, и поспешила закрыть эту брешь. Японский бренд представил первый тизер нового «паркетника», а также открыл имя будущей модели.
Светлана Ермолаева

Название премиальной новинки — Infiniti QX55. Первое изображение автомобиля представляет собой схематический набросок линий кузова. Как рассказали в компании, художники вдохновлялись дизайном FX — среднеразмерного кроссовера, впервые вышедшего на рынок в 2002 году (в 2014-м модель переименовали в QX70).

Прочие подробности автостроитель пока держит под семью замками, в том числе и сроки дебюта новинки. Правда, маркетологи все же признались, что на рынок автомобиль выйдет летом 2020 года.

Тем временем в текущем году марка отмечает свой тридцатилетний юбилей. В честь этой круглой даты, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», японцы выкатили сразу пять новинок: спорт-седан Infiniti Q50, купе Q60, «паркетники» QX50 и QX60, с также внедорожник Infiniti QX80 в «праздничной» версии Edition 30. Внешние отличия этих авто — дополнительные хромированные элементы на решетке радиатора и передних крыльях, а также черные боковые зеркала и колесные диски.

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17 августа 2019
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