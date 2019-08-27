Новый Land Rover Defender проверяют там, где не надо

Причем не в привычной для внедорожника среде, а на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга. Этот факт вызывает грусть, потому как означает, что внедорожник все больше становится просто имиджевым автомобилем с задатками настоящего «проходица».

У нового Defender не будет рамы. Вместо нее он получит алюминиевый кузов. По такой же технологии сейчас производят кузова для Range Rover и Discovery. Но подрамник и рычаги подвески инженеры планируют усилить.

Известно также, что у Defender останется система выбора режимов движения Terrain Response, а в линейке двигателей будут четырех- и шестицилиндровые моторы.