Новый Land Rover Defender проверяют там, где не надо

Премьера нового поколения Land Rover Defender пройдет в сентябре на автосалоне во Франкфурте. А в продаже модель появится в 2020 году. Пока же автомобиль проходит испытания.
Виктор Васильев

Причем не в привычной для внедорожника среде, а на знаменитой «Северной петле» Нюрбургринга. Этот факт вызывает грусть, потому как означает, что внедорожник все больше становится просто имиджевым автомобилем с задатками настоящего «проходица».

У нового Defender не будет рамы. Вместо нее он получит алюминиевый кузов. По такой же технологии сейчас производят кузова для Range Rover и Discovery. Но подрамник и рычаги подвески инженеры планируют усилить.

Известно также, что у Defender останется система выбора режимов движения Terrain Response, а в линейке двигателей будут четырех- и шестицилиндровые моторы.

новинки рынка, новая модель, внедорожник, кроссоверы
27 августа 2019
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