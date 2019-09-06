Кроссовер Skoda Kamiq получит спортивную спецверсии

На открывающем свои двери 10 сентября Франкфуртском автосалоне чехи представят Skoda Kamiq в версии Monte Carlo. Отличить новинку от обычного «Камика» можно по черным глянцевым элементам экстерьера, в частности по окантовке светодиодной оптики и решетки радиатора, а также по корпусам боковых зеркал, рейлингам и вставкам на бамперах и порогах такого же угольного цвета.

В салоне Skoda Kamiq Monte Carlo щеголяет модернизированными сиденьями для водителя и переднего пассажира с интегрированными подголовниками. Стоит отметить, что внутри художники сделали множество красных акцентов, дабы придать авто спортивной стати: алая прострочка отделки, того же оттенка селектор переключения передач и ручка стояночного тормоза. Плюс в этому красная подсветка, а педали блестят алюминиевыми накладками.

Kamiq — не первый «паркетник», вышедший в спецверсии Monte Carlo, напоминающей о раллийном прошлом бренда (речь идет о легендарном ралли Монте Карло, начавшем свою историю в 1911 году). Напомним, в таком же исполнении в свое время выпускался и кроссовер Yeti, ушедший на покой в 2018 году.