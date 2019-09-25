Сколько кроссоверов Skoda Karoq собрали чехи

Фото: Skoda
С конвейера главного завода чешской марки в Млада-Болеславе сошел 250 000-й Skoda Karoq. Компактный кроссовер, чей старт продаж ожидается и в России до конца года, впервые был представлен в мае 2017-го на специальном мероприятии в Стокгольме.
Светлана Ермолаева

Сборка Skoda Karoq стартовала в июле того же года. Так что отметку в четверть миллиона модели удалось преодолеть за два с лишним года. Юбилейным экземплярам оказался черного цвета «паркетник» с литровым TSI мощностью 115 л. с. под капотом.

В первое время производство «Карока» было налажено на мощностях предприятия в Квасинах. А с начала 2018-го автомобиль поставили еще и на сборочные линии в Млада-Болеславе.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Karoq будет локализован и на территории нашей страны на заводе концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Повторимся, российский старт продаж преемника столь полюбившегося в свое время нашими соотечественникам Skoda Yeti намечен на конец этого года.

Ожидается, что у нас представят кроссовер как с передним, так и с полным приводом, а из моторов будут доступны 150-сильный бензиновый турбодвижок объемом 1,5 л и двухлитровый дизель аналогичной мощности.

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25 сентября 2019
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