Сколько кроссоверов Skoda Karoq собрали чехи

Сборка Skoda Karoq стартовала в июле того же года. Так что отметку в четверть миллиона модели удалось преодолеть за два с лишним года. Юбилейным экземплярам оказался черного цвета «паркетник» с литровым TSI мощностью 115 л. с. под капотом.

В первое время производство «Карока» было налажено на мощностях предприятия в Квасинах. А с начала 2018-го автомобиль поставили еще и на сборочные линии в Млада-Болеславе.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», Karoq будет локализован и на территории нашей страны на заводе концерна Volkswagen в Нижнем Новгороде. Повторимся, российский старт продаж преемника столь полюбившегося в свое время нашими соотечественникам Skoda Yeti намечен на конец этого года.

Ожидается, что у нас представят кроссовер как с передним, так и с полным приводом, а из моторов будут доступны 150-сильный бензиновый турбодвижок объемом 1,5 л и двухлитровый дизель аналогичной мощности.