Новый кроссовер Chery Tiggo 4 удивляет ценой

Правда, дела у этих трех «перваков» идут по-разному. Если первые две марки, успешно выведя на наш рынок такие машины, как Haval F7 и Geely Atlas, показывают просто бешеную динамику продаж (за восемь месяцев этого года плюс 260 и 252 процента соответственно), то третья, несколько запоздав с обновлением линейки, демонстрирует падение: −3%. Однако даже относительный аутсайдер этого ТОП-3 буквально на глазах наверстывает упущенное.

Так, представив в минувшем августе новейший кроссовер Tiggo 4, Chery уже в сентябре увеличила реализацию на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на «четверку» пришлось 55% от всех продаж и она стала бестселлером марки, потеснив много лет подряд занимавшего эту высоту Tiggo 3.

Автомобиль действительно получился очень удачным, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился, проведя тест-драйв новинки, да еще и предлагается по сходной цене. Тут достаточно сказать, что даже топовая комплектация авто — Cosmo — вооруженная без преувеличения премиальными опциями, стоит всего 1 069 900 рублей (правда, с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам).