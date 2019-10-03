Новый кроссовер Chery Tiggo 4 удивляет ценой

Правда, дела у этих трех «перваков» идут по-разному. Если первые две марки, успешно выведя на наш рынок такие машины, как Haval F7 и Geely Atlas, показывают просто бешеную динамику продаж (за восемь месяцев этого года плюс 260 и 252 процента соответственно), то третья, несколько запоздав с обновлением линейки, демонстрирует падение: −3%. Однако даже относительный аутсайдер этого ТОП-3 буквально на глазах наверстывает упущенное.
Так, представив в минувшем августе новейший кроссовер Tiggo 4, Chery уже в сентябре увеличила реализацию на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на «четверку» пришлось 55% от всех продаж и она стала бестселлером марки, потеснив много лет подряд занимавшего эту высоту Tiggo 3.
Автомобиль действительно получился очень удачным, в чем портал «АвтоВзгляд» убедился, проведя тест-драйв новинки, да еще и предлагается по сходной цене. Тут достаточно сказать, что даже топовая комплектация авто — Cosmo — вооруженная без преувеличения премиальными опциями, стоит всего 1 069 900 рублей (правда, с учетом максимальных выгод по маркетинговым программам).
Напомним, что эта версия включает в себя турбированный двигатель объемом 1.5 л., мощностью 147 л. с., агрегатированный с 6-ступенчатой роботизированой КП с двумя сцеплениями DCT6 и широкое оснащение.
Так, она вооружена ESP, 18-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, передними и задними электростеклоподъемниками, системой бесключевого доступа и запуска двигателя, шестью подушками безопасности, камерой заднего вида, круиз-контролем, полным «зимним» пакетом (обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал).
Так же в оснащение входит «умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, системой Cloudrive, позволяющей расширить возможности смартфона, два USB-разъема и многое другое.
А всего Chery Tiggo 4 представлен у нас в четырех комплектациях, а его минимальная стоимость составляет 899 900 рублей.