Дебютировал новый купе-кроссовер Audi

Новый Audi e-tron Sportback получил более обтекаемые формы и снизил коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,28 до 0,25. Это дало автомобилю 10 дополнительных километров к запасу хода. Так что электрокару в одной из модификаций полной зарядки батареи хватит на 446 км пути.

Купеобразный e-tron Sportback построен на «тележке» MLB Evo и приводится в движение двумя электромоторами — по одному на каждую ось. Движки авто в версии 55 quattro суммарно выдают 360 л. с. и 561 Нм крутящего момента. Первую сотню на спидометре экологически чистый «паркетник» разменивает за 6,6 с. Его максимальная скорость ограничена 200 км/ч.

Кроме уменьшенного пространства над головами пассажиров заднего ряда, e-tron Sportback получил цифровые матричные светодиодные фары, где использовано множество микроскопических зеркал. Подобные технологии можно найти в некоторых кинопроекторах. Кроме того, новинка может похвастать цифровыми боковыми зеркалами в качестве опции.

Европейские продажи авто, чью сборку наладят на заводе марки в Брюсселе, стартуют предстоящей весной.