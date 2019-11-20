ГИБДД окончательно монополизирует торговлю «красивыми номерами»

Первая законодательная история, в которой «замешана» ГИБДД, касается легализации рынка так называемых красивых номеров. «Жестянки» со считающимися престижными буквенно-циферными комбинациями «продаются» сейчас, судя по объявлениям в интернете, по ценам от десятков до сотен тысяч и даже нескольких миллионов рублей — в зависимости от «крутизны».
Этот сероватый «рынок» уже больше десятка лет раздражает власти и они все грозятся его то закрыть, то взять под полный контроль. Однако до реализации подобных планов и угроз дело так и не доходило. Только теперь стало вырисовываться — как именно будут торговаться в России номера. По неофициальным данным, ГИБДД и Минэкономики разработали соответствующий механизм.
Согласно ему, торги будут организованы через портал госуслуг. Для тех автовладельцев, кому не интересны заморочки с «красивыми номерами», процедура получения ГРЗ останется прежней: заплатил пошлину — получил сгенерированный случайным образом комбинацию букв и цифр на знак.
А вот любителям повыпендриваться дадут возможность за увеличенный размер госпошлины поискать на портале незанятый номер и получить именно его. Помимо этого, создадут массив собственно «красивых номеров». Доступ к этой «кладовке» получит лишь тот автовладелец, кто готов расстаться с еще более крупной денежной суммой в виде госпошлины. В данном случае она, скорее всего, будет исчисляться сотнями тысяч рублей.
А существующей сейчас системе перепродажи «красивых номеров», видимо, придет конец. В данный момент подобные ГРЗ меняют владельца вместе с машиной. В качестве автомобиля-«носителя» обычно выступает какая-нибудь развалюха. Человек приобретает ее по цене «красивого» номера, а потом пишет заявление в ГИБДД с просьбой переставить его на другую свою машину — для которой он и предназначался изначально.
Согласно новому порядку, предлагаемому ведомствами, при перерегистрации машины в МРЭО в случае смены собственника, ее старый «красивый» госномер аннулируется, а взамен ей присваивается другой — со случайной комбинацией букв и цифр. Точных дат вступления в силу обеих новелл пока не известно. Однако мало кто сомневается, что произойти это должно уже в течении 2020 года.
Что же касается «прав» для тинэйджеров, то в поддержку разрешения управлять машиной уже с 17-и лет, а не с 18-и, как заведено сейчас, высказался глава российской ГИБДД генерал Михаил Черников.
— Это обсуждение продолжается. Ребятишки, конечно же, поддерживают, чтобы в 17 лет они все-таки получали право управления… Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение, — заявил г-н Черников на Всероссийском форуме юных инспекторов движения.
Напомним, что в закон о безопасности дорожного движения готовится поправка, согласно которой вождение машины по категории «В» 17-летним гражданином будет разрешено «с сопровождающим при соблюдении условий, определенных Правительством РФ».
Кто именно может выступать в роли сопровождающего, в законе прямо не прописано, это будет определено отдельным постановлением кабинета министров.
По мнению главы Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в данном случае за основу предполагается взять опыт Австрии, где много лет назад была введена подобная практика.
Сопровождающим для 17-летнего водителя там может стать лишь человек, отвечающий сразу нескольким требованиям: близкий родственник, не имеющий в своем послужном списке ни лишений «прав», ни систематических нарушений ПДД.
— У нас сейчас ребята получают права в 17 лет, а потом сидят и ждут 18-летия. За год навык езды теряется, на дорогу выезжают совершеннолетние, но при этом совсем «никакие» водители. Разрешить подросткам ездить с сопровождающим — правильная идея. В Австрии эта категория водителей (несовершеннолетний со взрослым на пассажирском месте) сейчас считается самой безаварийной, — пояснила Татьяна Шутылева.