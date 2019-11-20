ГИБДД окончательно монополизирует торговлю «красивыми номерами»

Согласно ему, торги будут организованы через портал госуслуг. Для тех автовладельцев, кому не интересны заморочки с «красивыми номерами», процедура получения ГРЗ останется прежней: заплатил пошлину — получил сгенерированный случайным образом комбинацию букв и цифр на знак.

А вот любителям повыпендриваться дадут возможность за увеличенный размер госпошлины поискать на портале незанятый номер и получить именно его. Помимо этого, создадут массив собственно «красивых номеров». Доступ к этой «кладовке» получит лишь тот автовладелец, кто готов расстаться с еще более крупной денежной суммой в виде госпошлины. В данном случае она, скорее всего, будет исчисляться сотнями тысяч рублей.

А существующей сейчас системе перепродажи «красивых номеров», видимо, придет конец. В данный момент подобные ГРЗ меняют владельца вместе с машиной. В качестве автомобиля-«носителя» обычно выступает какая-нибудь развалюха. Человек приобретает ее по цене «красивого» номера, а потом пишет заявление в ГИБДД с просьбой переставить его на другую свою машину — для которой он и предназначался изначально.

Согласно новому порядку, предлагаемому ведомствами, при перерегистрации машины в МРЭО в случае смены собственника, ее старый «красивый» госномер аннулируется, а взамен ей присваивается другой — со случайной комбинацией букв и цифр. Точных дат вступления в силу обеих новелл пока не известно. Однако мало кто сомневается, что произойти это должно уже в течении 2020 года.