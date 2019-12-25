Ferrari продолжает интриговать новым кроссовером

Главный инженер Ferrari Майкл Лейтерс, рассказал изданию AutoExpress, что переднемоторная модульная архитектура позволит выпускать кроссовер как в заднеприводном, так и в полноприводном вариантах. А под капотом Purosangue окажутся шестицилиндровые и восьмицилиндровые бензиновые двигатели. Что касается V12, то инженеры считают такой мотор слишком тяжелым.

От себя добавим, что итальянцы, вполне вероятно, столкнутся с той же проблемой, что и Mercedes-Benz. Мы уже писали, что придворное тюнинг-ателье AMG может сократить свою модельную линейку чуть ли не на 75% из-за давления экологов. В Европе Ferrari ждут такие же проблемы, потому компания хочет сделать свой кроссовер гибридным. В паре с традиционным мотором будет работать тяговый электродвигатель, заряжаемый энергией литий-ионной аккумуляторной батареи. Потому мы вправе ожидать, что Purosangue будет гибридным, причем под капотом у него окажется наиболее малообъемный мотор, то есть V6.

Европейские издания сообщают, что предсерийный экземпляр люксового SUV итальянцы покажут в 2021 году на одном из мотор-шоу. У него будет подвеска с регулируемым дорожным просветом, а в салоне появится инновационная информационно-развлекательная система.