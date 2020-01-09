Как будет выглядеть первый в истории Genesis кроссовер GV80

Напомним, что как и текущие представители модельного ряда, новый кроссовер создан на базе собственной платформы бренда, разработанной для автомобилей с задним приводом, и в качестве опции будет доступен также в полноприводной версии.

Первые изображения GV80 позволяют получить полное представление о том, каким станет новый кроссовер. Дизайн интерьера и экстерьера GV80, разработанные на базе концепта GV80 Concept, премьера которого состоялась на международном автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году, стал результатом тесного сотрудничества между студиями Genesis Design в Южной Корее, США и Германии.

Фирменные элементы дизайна Genesis узнаются в облике GV80 при взгляде с любого ракурса: характерная «параболическая линия» проходит вдоль боковых сторон кузова и подчеркивается выраженными, мощными линиями над каждым из колес, делая акцент на уверенном характере и солидности новой модели. А радиаторная решетка и фары Quad Lamp, ставшие фирменным элементом дизайна моделей бренда, формируют безошибочно узнаваемый уникальный зрительный образ, присущий исключительно автомобилям Genesis.