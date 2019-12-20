Как можно «запороть» мотор маслом, рекомендованным автопроизводителем

Как бы странно это ни звучало, но когда инструкция по эксплуатации машины требует заливать в мотор маловязкие смазки стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, владельцу машины следует сильно напрячься по поводу долголетия ее мотора.

Подобного класса масла автопроизводитель частенько «прописывает» самым современным силовым агрегатам — движкам небольшого объема (литр-полтора) с турбонаддувом. Ради снижения габаритов и веса у таких двигателей, их конструкторам приходится идти на всяческие ухищрения. Например, уменьшать диаметр масляных каналов. Чтобы по ним нормально прокачивался лубрикант, последний должен быть маловязким.

То есть тут напрашивается применение того самого 0-W20 или 0-W30 по SAE. Стремление дополнительно сэкономить топливо, также подводит мотористов к применению маловязких масел, минимизирующих потери энергии мотора на трение. Применение таких смазок тем более заманчиво потому, что они быстрее достигают уровня рабочей вязкости при прогреве двигателя, а сам мотор заметно легче переносит холодный пуск.