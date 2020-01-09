Когда новейший KIA XСeed появится в России

На неашем рынке новый — исключительно переднеприводный — компактный кроссовер (длина — 4395 мм, ширина — 1826 мм, высота — 1483—1495 мм) будет предлагаться с двумя вариантами турбонаддувных бензиновых двигателей: 1,4 T-GDI мощностью 140 л. с. и крутящим моментом 242 Нм, и 1,6 T-GDI мощностью 200 л. с. и крутящим моментом 265 Нм. В паре с любым из этих моторов будет работать 7-ступенчатый «робот».

Производитель подчеркивает, что этот «паркетник» по своим управляемости и комфорту не уступит традиционному хетчбэку. Подробной информации о комплектациях, ценах и сроках выхода новинки на российский рынок пока нет, хотя по мнению ряда экспертов, у дилеров марки корейский кроссовер, сильно смахивающий на хетчбэк, появится во второй половине 2020 года.