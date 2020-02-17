Renault Arkana может уехать в Китай

Судя по всему, российскую «Аркану» заметили, и она может выйти на международный рынок. По слухам, которые начинают обсуждать профильные СМИ Китая, кросс-купе готовят для вывода на рынок Поднебесной. Внешне кроссовер будет таким же, каким его привыкли видеть в России. Различия — в оформлении бамперов, да размере «обуви». Китайцам предложат 18-дюймовые колесные диски, в то время как для нашей «Арканы» максимальный размер колес — 17 дюймов.

Однако китайская Arkana будет отличаться от нашей платформой. Кросс-купе построят на «тележке» CMF-B, в то время как российское кросс-купе базируется на модернизированной платформе B0. Такой выбор неслучаен. В России популярны автомобили с полным приводом, а в Китае — нет. Вот поэтому для Поднебесной и выбрали европейскую моноприводную «тележку».

Под капотом автомобиля будет стоять 1,33-литровый наддувный мотор с отдачей 159 л. с. против 150 л. с. в России. Вариатор должен остаться без изменений. Ожидается, что в Китая автомобиль дебютирует уже в этом году.